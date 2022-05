"Health Fest" regressa em força após dois anos de pausa

JN 25 Maio 2022 às 16:09 Facebook

O maior evento de estilo de vida saudável regressa ao Lx Factory, com entrada livre, nos dias 28 e 29 de maio.

Após dois anos de pausa, devido à covid-19, a Men"s Health e a Women"s Health, revistas de lifestyle do Global Media Group, vão voltar a organizar o "Health Fest, o maior evento de estilo de vida saudável do país.

O evento, que decorrerá nos dias 28 e 29 de maio, no Lx Factory, em Lisboa, será repleto de emoções, experiências, partilha de conhecimento e novidades ao nível de treino, nutrição, beleza e moda.

"Contamos voltar a juntar milhares de pessoas apaixonadas pelo desporto, bem-dispostas e saudáveis. Após dois anos sem esta oportunidade, não tenho dúvidas que os portugueses voltarão a encher o Health Fest, com a sua boa energia. As pessoas precisam disso. E este é o evento ideal para se divertirem, treinarem, sorrirem e libertarem-se dos condicionalismos por que passaram", referiu Pedro Lucas, diretor das revistas.

De referir que o "Health Fest" será aberto a todo o tipo de público, independentemente do seu nível de treino, das modalidades que praticam ou do conhecimento que têm nas áreas de estilo de vida saudável.

O evento terá 70 atividades em apenas dois dias: treinos de várias modalidades, showcooking e workshops de nutrição, talks com especialistas e figuras públicas que fizeram transformações para as revistas, desfiles de moda, workshops de beleza e castings para as capas. O recinto terá quatro grandes áreas: Zona Showcooking by Continente Equilíbrio, Zona Energia by YoPro, Zona Fit & Fun e, uma novidade, o Mercadito Lifestyle.