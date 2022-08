Homem encontrado morto nas imediações do Hospital de Santa Maria

Enzo Santos Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 60 anos foi encontrado morto, ao final da tarde de terça-feira, nas imediações do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apurou o JN junto do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

O alerta foi dado às 18.31 horas, quando o corpo foi encontrado junto ao Hospital da cidade de Lisboa.

Ao que JN apurou, o indivíduo terá provocado distúrbios na via pública, na Amadora. Foi, em seguida, encaminhado para o Hospital de Santa Maria, onde deu entrada nas urgências, mas depois da triagem o homem terá abandonado o hospital, tendo sido encontrado morto mais tarde.

Questionado pelo JN, o Hospital de Santa Maria disse que não comenta o incidente.