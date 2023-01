Homem ferido com gravidade em incêndio num prédio em Arroios

Um incêndio deflagrou num prédio antigo, de cinco andares, na Rua Antero de Quental, em Arroios, Lisboa, ao final da tarde desta segunda-feira. Um homem de 40 anos, ferido com gravidade, ainda está a ser assistido no local pelo INEM, confirmaram ao JN os Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O fogo teve origem no segundo andar e os moradores do prédio foram todos retirados, havendo apenas registo de um ferido grave.

No local encontram-se os Bombeiros Sapadores de Lisboa, os Bombeiros Voluntários do Beato, a PSP e o INEM. As causas do incêndio, que já se encontra extinto, são para já desconhecidas.