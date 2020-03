Homem junto a pilar condiciona trânsito na Ponte 25 de Abril

Paulo Lourenço Hoje às 19:00 Facebook

O trânsito no sentido Sul/Norte da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, está condicionado desde as 14.30 horas deste sábado, depois de um homem ter sido visto a pé junto a um dos pilares. O incidente obrigou ao corte da via mais direita.

Fonte policial confirmou ao JN que cerca das 14.30 horas foi detetada a presença de um indivíduo junto à estrutura de metal do pilar 7 daquela travessia do Tejo, tendo automobilistas que passavam pelo local alertado as autoridades.

O corte da via mais à direita no sentido Sul/Norte originou grandes filas, em ambos sentidos, em muito devido à curiosidade dos automobilistas.

No local, cerca das 18.45 horas, mantinham-se elementos da PSP e um psicólogo do INEM. Por precaução, o trânsito foi também cortado na Avenida de Brasília junto ao pilar 7.