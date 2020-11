Homem resgatado em estado grave do rio Tejo em Lisboa

Inês Banha Hoje às 15:25 Facebook

Um homem com cerca de 30 anos caiu, este domingo, ao rio Tejo, no Parque das Nações, em Lisboa. Foi resgatado com vida por mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e transferido para o hospital.

A queda, em circunstâncias ainda por apurar, aconteceu pelas 13.40 horas, no Passeio das Tágides, apurou o JN junto de fontes dos Sapadores e do INEM.

A vítima, que estaria a circular a pé, foi alvo de manobras de reanimação já na ambulância e foi transferida, em estado considerado grave, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.