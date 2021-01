Hospital de campanha de Lisboa recebe primeiros doentes covid-19

Sofia Cristino Hoje às 16:32 Facebook

O hospital de campanha, instalado no Campus Universitário de Lisboa, abriu esta manhã de sábado e aguarda pelos primeiros doentes covid-19, que deverão começar a chegar esta tarde.

Este sábado e domingo, o hospital de campanha deverá receber 20 doentes do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte - que inclui o Hospital Santa Maria, um dos mais pressionados nas últimas semanas -, do Centro Hospitalar de Lisboa Central e Ocidental, do Hospital Amadora-Sintra a e do Hospital Beatriz Ângelo.

O hospital de campanha está equipado com 58 camas para doentes ligeiros ou em recuperação da covid-19 que ainda não podem ter alta e regressar a casa. "São doentes que não têm gravidade suficiente para ficar numa unidade diferenciada, mas que também ainda não têm condições de ter alta clínica", explicou António Diniz, coordenador desta estrutura hospitalar, ao JN.

O médico pneumologista diz que já tem a equipa de profissionais de saúde completa para assegurar o funcionamento do hospital 24 horas por dia e sete dias por semana. "A principal dificuldade foi a falta de recursos humanos, foi difícil porque estavam alocados a várias atividades, mas conseguiu-se. A necessidade aguça o engenho", disse.

A equipa é constituída por 19 médicos, 13 internos da especialidade de Medicina Geral e Familiar e seis seniores, 20 enfermeiros, cinco assistentes operacionais e três técnicos administrativos. Os enfermeiros vêm dos cuidados de saúde primários, os assistentes operacionais foram contratados e os administrativos foram disponibilizados pelas Forças Armadas. Os seis médicos seniores vêm do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Central e Ocidental, do Hospital Amadora-Sintra, do Hospital Beatriz Ângelo e do Garcia de Orta.

António Diniz garante que a falta destes profissionais nestes centros hospitalares, apesar da pressão sobre estas unidades, não compromete a qualidade do serviço. "Sai um médico de cada centro hospitalar, por isso é natural que ainda se consiga que o serviço seja efetuado nesses hospitais. O trabalho deles será atribuído a outro profissional de saúde ou distribuído por outras pessoas", explica.