Treze desalojados em incêndio que atingiu vários prédios em Lisboa

Um incêndio consumiu vários telhados de prédios, entre os números 5 a 15, a menos de um quilómetro do Chiado, em Lisboa, na tarde desta terça-feira.

O Regimento dos Sapadores de Lisboa recebeu o alerta pelas 17.20 horas e pelas 19.20 o fogo estava "praticamente extinto".

O fogo começou nas águas furtadas de um dos prédios, com três pisos, e propagou-se rapidamente para as coberturas dos edifícios vizinhos, confirmaram os Sapadores de Lisboa ao JN.

Há 13 desalojados e a Proteção Civil está a averiguar quem precisa de alojamento. Ainda há pequenas focos de incêndio que deverão estar "extintos dentro de minutos".

No local estão 40 operacionais e 10 viaturas. A PSP vai agora averiguar as causas do incidente.