Incêndio consome prédio devoluto em Alcântara

Um prédio devoluto está a arder na Rua do Alvito, em Alcântara. O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa diz que as chamas estão controladas.

De acordo com os Sapadores, o alerta foi dado pelas 20.42 horas desta terça-feira. Trata-se de um incêndio num prédio de dois andares no número 44 da Rua do Alvito.

As autoridades consideram que não deverá haver vítimas a registar, mas tal só poderá ser verificado depois de o incêndio estar apagado.

No local encontram-se 22 bombeiros apoiados por sete sete viaturas, bem como operacionais da Proteção Civil Municipal, da Polícia Municipal e da PSP.