Grande incêndio em armazém de pneus em Telheiras

"Uma grande parte" de um conjunto de armazéns alugados, em Telheiras, Lisboa, foi consumido pelas chamas, esta terça-feira, originando uma enorme coluna de fumo negro. Não há registo de feridos e os prejuízos materiais ainda não foram calculados.

O incêndio terá começado no exterior "por um homem que estaria a manusear um eletrodoméstico para extração de cobre" e tratou-se de "uma situação acidental". "Não sei se foi com uma extensão elétrica vinda do interior do armazém, mas foi numa zona confinante muito próxima", avançou o presidente da Junta de Carnide, Fábio Sousa, ao JN.

O alerta foi dado às 12:49 horas. Os armazéns alugados a empresas e particulares pela empresa "Bluespace", nas traseiras do Hospital das Forças Armadas, encontram-se próximos de habitações e áreas comerciais, como um hipermercado, que chegaram a estar em risco. Os Bombeiros de Lisboa disseram ao JN que não há, contudo, " casas nem pessoas em perigo, nem feridos a registar". Nos armazéns guardavam-se materiais como pneus, eletrodomésticos, móveis, entre outros, e os prejuízos ainda não foram calculados.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, Tiago Lopes, explicou aos jornalistas no local que foram retiradas 40 pessoas das suas casas por precaução e sete trabalhadores que estavam na zona do incêndio. Segundo Tiago Lopes, os trabalhos de rescaldo vão prolongar-se durante a tarde. "Temos de remover alguma parte do lixo para que façamos a totalidade da extinção e é esse trabalho que ainda vamos fazer nas próximas horas", avançou.

O presidente da Junta de Carnide, Fábio Sousa, diz que os moradores retirados são maioritariamente idosos, que voltarão às suas casas assim que o fogo for extinto. "Esteve muito próximo de habitações, as casas estiveram em risco sem dúvida, mas felizmente não atingiu ninguém", afirmou o autarca ao JN. Os armazéns eram recentes e "ainda estavam numa fase final de construção", mas já eram usados. "Já se sentia movimentações por aqui", acrescentou.

No local encontram-se 80 operacionais e 40 viaturas, do Regimento dos Sapadores Bombeiros, de corporações de bombeiros voluntários da Penha de França, do Beato e de Cabo Ruivo e também da PSP e da Proteção Civil.