Incêndio destrói prédio de três pisos e deixa 16 pessoas sem casa

JN/Agências Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio destruiu, este domingo, um prédio de três pisos em Lisboa, na freguesia de Arroios, deixando 16 pessoas, incluindo duas crianças, sem casa, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

"O incêndio começou no primeiro andar e propagou-se aos três pisos, destruindo o edifício", mas sem causar vítimas, detalhou um elemento do CDOS de Lisboa. O edifício residencial "ficou inabitável", tendo sido necessário realojar "14 adultos e duas crianças, uma delas com necessidades especiais", segundo a mesma fonte.

No local, o número 30 do Paço da Rainha, estiveram também a Proteção Civil e a Polícia Municipal.

No combate ao incêndio, com causas ainda por apurar, e que ao final da tarde estava resolvido, estiveram 16 elementos apoiados por seis viaturas.