Incêndio em habitação mata idosa em Benfica

Uma mulher morreu, esta quarta-feira de madrugada, num incêndio que deflagrou numa habitação, em Benfica.

"A vítima mortal tinha 83 anos", indicou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O incêndio, ocorrido numa habitação do terceiro andar de um prédio na rua Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis, deflagrou pelas 1.20 horas e foi dado como terminado pelas 5.40 horas, acrescentou a mesma fonte.

Os moradores do prédio, de dez andares, foram retirados e só após a conclusão dos trabalhos de combate às chamas puderam regressar às suas casas.

No local estiveram 27 homens e sete viaturas, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, da PSP, do serviço municipal de Proteção Civil e do INEM com duas ambulâncias e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A PJ está a apurar as causas do incêndio.