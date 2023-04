"Muito pânico e fumo". Moradora saltou de segundo andar de prédio a arder em Lisboa

Sandra Alves Hoje às 01:32, atualizado às 02:14 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira de madrugada, num prédio de Alvalade, em Lisboa. Quando os bombeiros chegaram depararam-se com "muito pânico e muito fumo". Três pessoas foram transportadas para o hospital, uma das quais saltou do segundo andar.

O alerta foi dado quando passavam oito minutos da meia-noite e pouco antes da 1 hora o incêndio estava dado como extinto.

As chamas tiveram início num quarto, situado na cave do prédio número 63 da rua Dr. Gama Barros. À chegada, os Sapadores Bombeiros depararam-se com "muito pânico e muito fumo", disse o comandante de operações no local, pelo que a prioridade foi retirar os moradores do edifício. "Foram feitos oito salvamentos ao nível do primeiro, segundo e terceiro andar", pelo exterior, através de autoescada, devido ao fumo intenso, explicou.

Uma senhora com o pânico atirou-se do segundo andar

Foram transportadas três pessoas para o Hospital de Santa Maria: "uma senhora devido a queda, e uma senhora e um senhor devido a inalação de fumos", acrescentou o comandante das operações de socorro e combate às chamas.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, José Amaral Lopes, "uma senhora com o pânico atirou-se do segundo andar mas está estável e não corre riscos".

"Presume-se que na origem do incêndio possa estar um aquecedor", adiantou o autarca, em declarações ao jornalistas no local, cerca da 1.40 horas.

Na cave estava um homem e dois cães, que foram retirados pelos operacionais dos Sapadores.

Segundo as primeiras avaliações, "todos os andares estão habitáveis, à exceção da cave, que não tem condições de habitabilidade", referiu o comandante das operações. O presidente da Junta de Alvalade assegurou que seria garantido alojamento.

Para o local foram mobilizados vários operacionais, nomeadamente, dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, INEM, PSP e Polícia Municipal e Proteção Civil.