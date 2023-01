Incêndio em Lisboa causa seis feridos graves. "Ficaram presos no elevador"

JN Hoje às 07:09, atualizado às 09:39 Facebook

Um incêndio causou 18 feridos, seis dos quais em estado grave, num prédio de 10 andares na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, em Lisboa, esta madrugada de quinta-feira.

O comandante Tiago Lopes, do Regimento Sapadores de Bombeiros​​​​, disse à Lusa que, das 18 pessoas que ficaram feridas, muitas foram por inalação de fumos. A seis que ficaram em estado grave foram transportados para o Hospital de Santa Maria, adiantou.

Esta manhã, o comandante António Antunes fez um ponto da situação do incêndio. "As vítimas mais graves ficaram presas no elevador e levaram mais tempo a serem resgatadas", tendo sofrido com o aumento da temperatura e do fumo.

António Antunes acredita que as pessoas terão tentado usar o elevador para fugir às chamas. "Possivelmente sentiram o fogo e tentaram sair. A eletricidade, devido ao fogo, foi-se abaixo e o elevador ficou preso", acrescentou, em declarações à SIC Notícias, esta quinta-feira de manhã.

Os outros 12 feridos apresentavam também sinais de inalação de fumo. Segundo António Antunes, "várias foram retiradas pelas janelas" pelos meios dos Sapadores de Lisboa.

"O incêndio começou no rés-do-chão e espalhou-se pela corrente elétrica até à cobertura. Não afetou habitações, apenas partes comuns", acrescentou António Antunes, confirmando parte da informação que tinha sido adiantada, durante a madrugada, pelo comandante Tiago Lopes.

"O incêndio começou no rés-do-chão e depois propagou-se aos restantes andares. O edifício tem 10 andares, os cinco primeiros são escritórios e os restantes de habitação", disse.

O alerta para o incêndio foi dado às 2.15 horas e às 4.20 foi dado como extinto.