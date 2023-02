Incêndio num prédio na Mouraria faz dois mortos e 14 feridos

Alexandra Inácio Ontem às 22:03 Facebook

O incêndio que deflagrou este sábado à noite no rés-do-chão de um prédio na Mouraria, em Lisboa, fez duas vítimas mortais e 14 feridos, quatro deles crianças. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.

A Policia Judiciária já está no local a realizar perícias para apurar as causas do incêndio na rua do Terririnho, em Lisboa, que provocou este sábado à noite dois mortos e 14 feridos, revelou o presidente da Câmara de Lisboa.

Carlos Moedas está no local do incêndio com o presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho. Moedas confirmou que há desalojados, mas não especificou quantas pessoas não podem esta noite regressar a casa, garantindo no entanto que "ninguém ficará sem teto".

Confrontado com a possibilidade de no prédio funcionar apartamentos de alojamento local, Miguel Coelho disse que ainda não pode confirmar essa informação e que a confirmar-se será "clandestino". Sendo que no bairro, admitiu, existem vários casos de alojamento local clandestinos.

Os bombeiros terão chegado ao local em "quatro minutos e meio", frisou Carlos Moedas. Uma rapidez que impediu que o incêndio se propagasse a mais prédios. O alerta para o incêndio foi dado por volta das 20.35 horas e o fogo foi dado como extinto por volta das 20.50 horas.

Na rua do Terreirinho, na Mouraria, estão 50 operacionais entre bombeiros, INEM e PSP, apoiados por 20 viaturas. O incêndio deflagrou num rés-do-chão de um prédio.

Isilda Bernardo, que vive numa rua adjacente, "há mais de 40 anos", contou ao JN que foi alertada pelos "muitos gritos e murros nas portas". "Não se conseguia ver nada com o fumo", descreveu, garantindo que o socorro chegou muito rápido.

Entre os feridos há quatro crianças, que foram transportadas para o hospital Dona Estefânia, e os restantes para os hospitais de São José e de Santa Maria, em Lisboa. De acordo com o Comandante do Regimento de Sapadores de Bombeiros, têm ferimentos leves decorrentes da inalação de fumo.