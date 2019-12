Incêndio no Burger King do Rossio leva cinco pessoas para o hospital

R. S. Hoje às 18:52, atualizado às 19:07 Facebook

Um incêndio nas instalações do Burger King da rua 1.º de Dezembro, situadas no rés-do-chão de um prédio de cinco andares, no Rossio, Lisboa, provocou cinco feridos ligeiros esta quarta-feira, dia de Natal.

O alerta para o fogo, que poderá ter deflagrado na conduta do exaustor do estabelecimento de restauração, foi dado pouco depois das 17 horas e, antes das 19, as chamas já tinham sido extintas, encontrando-se nessa altura "em fase de rescaldo", confirmou fonte dos Sapadores de Lisboa ao JN.

As cinco vítimas foram transportadas ao Hospital de São José por inalação de fumos.

No local, estiveram 21 operacionais dos Sapadores apoiados por cinco viaturas, assim como a Proteção Civil, a Polícia Municipal e a PSP.