Incêndio obriga a evacuar prédio em Lisboa

Um incêndio deflagrou, ao início desta manhã de quinta-feira, pelas 8 horas, na cozinha do restaurante Machimbombo, na Calçada do Combro, na Baixa de Lisboa. O fogo obrigou à evacuação do prédio por precaução, mas não há registo de feridos.

"O incêndio foi imediatamente extinto assim que lá chegamos, demoramos mais nos trabalhos de desenfumagem. Devido ao muito fumo que se acumulou foi necessário retirar as pessoas de suas casas até terminarmos os trabalhos", avançou ao JN fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O fogo só danificou a cozinha do restaurante e não há registo de feridos. "Um homem e uma mulher, na casa dos 20 anos, foram assistidos no local, mas não chegaram a ir ao hospital", disse ainda fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

No local estiveram seis viaturas com 18 elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, a Polícia Municipal e a Proteção Civil. O trânsito esteve cortado durante uma hora.