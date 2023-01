Fogo perto do Hospital de São José deixa 24 desalojados

João Vasconcelos e Sousa e Sandra Alves com Lusa Ontem às 22:13 Facebook

Um incêndio deflagrou, cerca das 21 horas desta segunda-feira, num prédio nas imediações do Hospital de São José, em Lisboa. Não há feridos mas 24 pessoas ficaram desalojadas.

Ao que o JN apurou, o fogo deflagrou no número 21 da Calçada Nova do Colégio, um prédio de três andares.

As chamas destruíram a cobertura do prédio, que ficou sem condições de habitabilidade, adiantou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros. "A cobertura foi toda destruída, logo, a chuva entra", explicou o comandante Tiago Lopes.

Pelas 22 horas, o fogo já estava dominado, seguindo-se a fase de rescaldo, e não havia registo de feridos, adiantou.

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, declarou aos jornalistas, no local, que 24 pessoas ficaram desalojadas, mas sublinhou que "não há feridos", elogiando ainda a "resposta rápida" dada pelos meios de socorro, nomeadamente o Regimento de Sapadores, face a "uma operação que não esperávamos".

O autarca disse que no edifício encontravam-se residentes e "pessoas que estavam em alojamento local" e garantiu alojamento para todos os afetados. "As pessoas não vão ficar sem teto. Vamos resolver a situação", frisou.

Para as operações foram destacados 47 operacionais, apoiados por 13 viaturas.

Na origem do incêndio suspeita-se que poderá ter estado uma lareira.