Infetado deixa equipa de Higiene Urbana de freguesia de Lisboa "toda em casa"

Sofia Cristino Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Toda a equipa de Higiene Urbana da Junta de Freguesia da Misericórdia, em Lisboa, está em confinamento depois de um funcionário ter testado positivo à covid-19 no passado domingo.

A presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira, confirmou ao JN que "foram detetados alguns casos positivos de covid-19", sem querer avançar o número, e "apesar de trabalharem em espelho, por precaução estão todos em casa".

A freguesia localizada no centro de Lisboa, na zona do Bairro Alto e Chiado, conta agora com uma empresa privada, que já trabalhava para a Junta "na deservagem e a retirar lixo junto aos ecopontos", e o apoio da Câmara de Lisboa, para assegurar a limpeza das ruas.

Carla Madeira reconhece que, ainda assim, "há uma redução de funcionários, que terá sempre impacto". "Não temos a sujidade que tínhamos noutros tempos, como copos deixados à noite, mas há sempre lixo claro. Contamos com a colaboração de todos e dos comerciantes, que já limpam junto à porta dos estabelecimentos", diz a autarca.

A Junta de Freguesia da Misericórdia garante que está a seguir todos os procedimentos recomendados pela Direção-Geral de Saúde.