Iniciativa internacional quer colocar mercados municipais no mapa

Campo de Ourique recebe atividades para dinamizar comércio de proximidade.

O mercado municipal de Campo de Ourique, em Lisboa, recebe sábado, da parte da manhã, várias atividades no âmbito da iniciativa "Love Your Local Market" (Gosto do Meu Mercado), que se realiza pela primeira vez em Portugal. O evento, coordenado pela SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, pretende "dinamizar a atividade dos mercados abastecedores e pôr os mercados municipais novamente no mapa, mostrando aos consumidores as vantagens que têm em adquirir produtos aqui, muitos deles de origem local", disse esta sexta-feira ao JN o presidente da SIMAB, Jorge Reis.

A iniciativa é organizada pela União Mundial de Mercados Abastecedores, desde 2012, em vários países do mundo. Na sexta-feira, esteve no Mercado Abastecedor de Lisboa, em Loures, e sábado estará no mercado municipal de Campo de Ourique, onde serão feitas intervenções sobre "o desperdício alimentar, a sustentabilidade e a transição mais "verde"". "Consiste numa ação junto dos operadores e dos consumidores com momentos de animação cultural, distribuição de brindes, e com intervenções institucionais que mostram as vantagens de se consumir nestes mercados", explica.

Os mercados municipais ganharam mais popularidade durante a pandemia, quando vários setores de atividade fecharam. "Nos últimos dois anos, tivemos um grande dinamismo, que não queremos que se perca agora que os padrões de consumo tendem a voltar ao que eram. O nível de vendas e de acesso dos mercados abastecedores subiu de forma drástica na pandemia e isso só é explicado pelo aumento do consumo dos mercados municipais", revela.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da SIMAB, "com a pandemia descobrimos os mercados municipais e mercearias", mas nos últimos anos os mercados já tinham vindo a ganhar "uma importância acrescida, uma vez que se tornaram pólos de dinamização cultural e de convívio entre a população".

A iniciativa arrancou no fim de semana passado em Braga, prossegue este sábado em Lisboa e termina no próximo em Faro.