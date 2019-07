20 veículos danificados após junta de dilatação ceder em acesso à Ponte Vasco da Gama

Inês Banha Hoje às 17:36 Facebook

Uma falha numa junta de dilatação numa via de acesso à Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, danificou, este domingo, 20 veículos, entre os quais um pesado, cujo depósito de combustível foi atingido.

Vários carros ficaram com os pneus furados.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o problema técnico foi detetado às 15.41 horas na CRIL/IC17, junto ao Túnel do Grilo, na direção da Ponte Vasco da Gama.

A circulação encontrava-se, pelas 17.15 horas deste domingo, condicionada.

O incidente não causou feridos.