72 mil euros para pagar fotógrafo do presidente da Câmara de Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) contratou os serviços de um fotógrafo profissional, para acompanhar o presidente da Autarquia, Fernando Medina, por cerca de 72 mil euros, acrescidos de IVA.

No contrato, publicado, na quarta-feira, no portal de contratação pública, está estipulado que o montante em causa é o pagamento do serviço, contratado para sete eventos concretos. Mas a Câmara garante que o fotógrafo em causa, Luís Catarino, acompanha diariamente Fernando Medina nas atividades da presidência.

"O presente contrato de avença tem por objeto principal a aquisição da prestação de serviços de fotografia, para acompanhar as atividades da presidência da edilidade lisboeta, nos seguintes eventos, concretos e específicos", lê-se no documento. E, de seguida, são elencados os seguintes eventos: Espetáculo de fim de ano 2017/2018 (dezembro), Festival Eurovisão da Canção 2018 (maio), Moda Lisboa - 1.ª edição (maio), Moda Lisboa - 2.ª edição (outubro), Volvo Ocean Race, Volta a Portugal em Bicicleta (agosto) e Lisboa - Capital Europeia do Desporto 2021. O valor é pago em prestações mensais de 3752,50 euros.

Em nota divulgada ontem, a Autarquia garante que "os serviços referidos foram contratados de acordo com o que está tabelado para a contratação de serviços externos, na CML, e o fotógrafo em causa não se limita a fotografar apenas sete eventos, antes acompanha diariamente as atividades da presidência do Município - para lá de outros serviços para as publicações da CML".