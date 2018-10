Hoje às 09:38, atualizado às 09:48 Facebook

O trânsito na Rua Maria Pia, em Lisboa, está cortado nos dois sentidos por causa de uma rotura numa conduta da EPAL, que provocou o abatimento do piso.

Segundo disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiro, a rotura provocou o abatimento do piso junto ao n.4 da Rua Maria Pia, na zona de Alcântara, e obrigou ao corte total do trânsito.

No local, pelas 9.30 horas, estavam 16 homens e quatro viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, assim como a PSP.