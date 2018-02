Hoje às 11:15 Facebook

Um acidente envolvendo uma ambulância e um carro provocou quatro feridos ligeiros, esta quarta-feira de manhã, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

O acidente, que envolveu uma viatura do Bombeiros Voluntários de Sintra, deu-se cerca das 10.30 horas no cruzamento da Rua Alexandre Herculano com a Avenida da Liberdade, revelou ao JN fonte dos Sapadores de Lisboa.

Elementos do INEM também estão no local.