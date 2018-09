Hoje às 12:12 Facebook

Um camião ficou tombou, esta segunda-feira de manhã, quando se preparava para carregar um contentor do lixo, em Telheiras, Lisboa.

O alerta foi dado às 8.33 e para o local deslocaram-se seis elementos do Bombeiros Sapadores de Lisboa.

No momento do incidente, o condutor estava no exterior do veículo pelo que não há registo de qualquer ferido.