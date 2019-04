Acidente na marginal no sentido Cascais - Lisboa faz um ferido

Leonor Paiva Watson Hoje às 19:15 Facebook

Um aparatoso acidente entre um motociclo e um veículo ligeiro, este sábado, na Marginal, sentido Cascais-Lisboa, provocou um ferido e condicionou o trânsito, nos dois sentidos, por mais de uma hora.

O acidente deu-se por voltas das 17.55 horas, quando, junto à curva do Clube Naval, em Paço d' Arcos, um motociclo colidiu com um carro. O condutor da mota, um homem, de 28 anos, foi considerado ferido ligeiro, mas foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier. O outro apenas recebeu assistência no local.

Os veículos ficaram destruídos e a via ficou condicionada por mais de uma hora.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Paço d 'Arcos, com oito operacionais e duas viaturas, e ainda a PSP.