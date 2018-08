Acidentes na Ponte 25 de Abril causam o caos no acesso a Lisboa

Ontem às 21:03 Facebook

Alguns pequenos acidentes no tabuleiro da Ponte 25 de Abril estão a perturbar os acesso a Lisboa pela A2. Há filas na zona do fogueteiro e na A38, por causa do regresso das praias.

O final desta quinta-feira está a ser marcado pela lentidão do trânsito no acesso a Lisboa através da Ponte 25 de Abril, devido a pequenos acidentes que se registaram no tabuleiro.

De acordo com a Divisão de Trânsito da PSP nenhuma das situações se revestiu de gravidade. Porém os condutores acabaram for ficar presos em longas filas que, segundo a GNR, demoraram a dissipar-se.

Em altura de férias, o calor levou muitos às praias da Costa de Caparica e o regresso coincidiu com a maior lentidão no tráfego viário. Pelas 20 horas ainda eram visíveis, através das câmaras da Estradas de Portugal, o trânsito a fluir com dificuldade.