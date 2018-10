Alojamento local vai ser suspenso em cinco bairros de Lisboa

Hoje às 16:49 Facebook

Os novos registos de alojamento local vão, a partir do final do mês, ficar suspensos em cinco bairros de Lisboa.

Bairro Alto e Madragoa juntam-se agora ao Castelo, Alfama e Mouraria, que já tinham sido anunciados como áreas de contenção pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

A identificação destas áreas, avança o "Diário de Notícias", resulta de um "Estudo Urbanístico do Turismo em Lisboa", feito pela autarquia com o objetivo de fundamentar a escolha das áreas de contenção ao alojamento local, e cujas linhas gerais foram apresentadas na manhã desta quinta-feira aos vereadores. A proposta do executivo camarário - que coincidirá com as zonas de restrição identificadas no relatório - vai a votos na última semana do mês, diz o DN, devendo passar, uma vez que o PS, à frente do município, detém a maioria.

Segundo aquele jornal. além daqueles cinco bairros, estão identificadas outras áreas da cidade que apresentam uma "maior necessidade de monitorização", como a Baixa, os eixos da Avenida da Liberdade, a Avenida da República, a Avenida Almirante Reis, o bairro da Graça, a Colina de Santana, a Ajuda e a Lapa/Estrela. No futuro, estas zonas poderão também ser candidatas a área de contenção.

A nova lei do alojamento local, aprovada em julho na Assembleia da República, entra em vigor a 22 de outubro e dá às autarquias o poder de restringirem a abertura de novos alojamentos locais em áreas que já estejam sobrecarregadas.