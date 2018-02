Alunos fotografam ratos mortos em sala da Secundária do Restelo

Ontem às 17:37 Facebook

Alunos da Escola Secundária do Restelo, em Lisboa, publicaram, esta quinta-feira, a foto de dois ratos mortos numa sala do pavilhão de artes. A situação acontece depois de as aulas terem estado suspensas durante quatro dias, precisamente devido a uma praga de ratos.

Ao que foi possível apurar, os roedores terão morrido em consequência do tratamento efetuado na escola, que encerrou a 25 de janeiro, devido ao aparecimento de ratos na sala dos professores. Na altura, como o JN escreveu, os professores contaram que ao chegarem à escola repararam em dejetos e urina acumulados na sua sala.

Por uma questão de saúde pública, a escola foi então encerrada e iniciada uma operação de desratização profunda, com o objetivo de erradicar a praga de roedores.

Júlio Santos, diretor da Secundária do Restelo, explicou que esta foi a primeira vez que surgem ratos no perímetro da escola, apesar de haver relatos de problemas com roedores pela população em volta do local.

A Secundária do Restelo apresenta fendas visíveis nas paredes, apesar das reparações que vão sendo executadas. A direção aguarda a realização de obras de fundo no local. No entanto, o caso divulgado pelos alunos nas redes sociais esta quinta-feira deverá tratar-se de uma situação isolada.