Anúncios na corda ajudam a encher despensas em Alfama

Paulo Lourenço Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Campanha escolheu 12 famílias para terem mensagens publicitárias nos estendais, a troco de vales de compras.

Doze famílias de Alfama, o mais castiço dos bairros lisboetas, têm desde a última quinta-feira peças de roupa penduradas nos estendais das respetivas casas, com mensagens publicitárias de uma cadeia de supermercados, que, em troca, dá dois vales de compras de 25 euros cada. A iniciativa decorre durante uma semana e é uma forma de apoiar os residentes numa zona onde a especulação imobiliária avança a um ritmo frenético e os que resistem debatem-se com enormes dificuldades para fazer face às despesas do dia a dia.

As 12 famílias que integram o projeto foram escolhidas pela Associação do Património e População de Alfama (APPA), cuja presidente, Lurdes Pinheiro, explicou ao JN o verdadeiro objetivo da campanha. "Fomos contactados por uma agência de publicidade, que nos apresentou a ideia. Depois de reunirmos para esclarecer os contornos do projeto, percebemos que era um apoio importante para estas pessoas, uma vez que se debatem com grandes dificuldades económicos e 50 euros no supermercado são uma boa ajuda", adiantou a responsável.

Os beneficiários, residentes nas ruas do Vigário, Regueira e Remédios, receberam um kit com várias peças - lençóis, fronhas e t-shirts - com mensagens publicitárias inscritas, que, até quinta-feira, vão ter nos estendais, a par com a própria roupa, a troco dos tais 50 euros em compras.

"Pode parecer pouco, mas, na verdade, para estas pessoas é importante. Temos gente a receber 180 euros de Rendimento Social de Inserção e a pagar 140 de renda", exemplifica Lurdes Pinheiro.

Mais interessados

O Minipreço foi a primeira empresa a associar-se à campanha "Estende a Renda", pensada pela agência criativa NOSSA, mas outras poderão seguir-se, bem como outros bairros.

Em Alfama, há já quem queira que mesma se prolongue. "Tenho mensagens de pessoas a perguntar como se podem inscrever", conta a presidente da APPA, garantindo porém que, para já, vai ter de ser feito "um balanço desta primeira iniciativa" e só depois equacionar uma segunda edição.v

Dados

4498

Estabelecimentos de alojamento local existem atualmente na freguesia de Santa Maria Maior, que engloba Alfama. Em 2013 havia 43.



20%

População Segundo o presidente da Junta de Freguesia, Miguel Coelho, Santa Maria Maior perdeu cerca de 20% de moradores desde 2013.