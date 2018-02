Autoridades cortam árvore onde embateu autocarro de turismo em Lisboa

Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

As autoridades estão cortar, por motivos de segurança, a árvore em que embateu um autocarro de turismo, esta terça-feira de manhã, na Avenida da Liberdade, provocando um total de 12 feridos.

Segundo disse à agência Lusa Tiago Lopes, segundo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, o autocarro foi retirado do local pelas 11.25 horas, com recurso a escolta policial, e vai ser transportado para o estaleiro da Carris.

De acordo com a mesma fonte, após o embate com a árvore, no sentido ascendente da avenida, dois passageiros (turistas belgas) ficaram encarcerados, mas foram retirados pouco depois.

No conjunto dos 23 passageiros do autocarro de turismo havia cidadãos de nacionalidade norte-americana, belga, suíça e britânica.

No total, segundo Tiago Lopes, foram transportados para o hospital de S. José oito feridos e cinco outros foram assistidos no local, num total de 13 pessoas. Uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tinha indicado um total de 12 feridos, quatro dos quais assistidos no local.

O trânsito está cortado nos dois sentidos da Avenida da Liberdade, desde as 11:30, por questões de segurança, enquanto as autoridades cortam a árvore.

No local do acidente estão duas viaturas médicas, duas ambulâncias do INEM e outras cinco dos bombeiros voluntários de Lisboa, Lisbonenses, Sapadores e dos bombeiros Cabo Ruivo e do Beato.