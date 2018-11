Avaria corta linha verde do metro em Lisboa

Hoje às 09:27 Facebook

A Linha Verde do metro de Lisboa está cortada na estação de Roma desde as 7.45 horas desta terça-feira devido a uma avaria, disse fonte da empresa, acrescentando que os técnicos estão no local para resolver o problema.

"A circulação na Linha Verde esteve totalmente cortada até às 8.32 e, a partir dessa hora, passou a fazer-se entre Telheiras e Alvalade e entre o Areeiro e o Cais do Sodré. A composição avariada está imobilizada na estação de Roma", disse à Lusa fonte da empresa.

Os técnicos estão no local para tentar resolver a situação, desconhecendo-se ainda quando a circulação vai ficar normalizada.