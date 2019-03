Avaria no Metro obriga passageiros a sair a pé pelo túnel

Paulo Lourenço Hoje às 18:12 Facebook

Uma avaria numa composição do Metropolitano de Lisboa obrigou, na tarde desta quinta-feira, à interrupção da circulação na Linha Azul e a retirar os passageiros de alguns comboios, através dos túneis.

Fonte ligada à comunicação do Metropolitano confirmou ao JN a avaria numa composição e a interrupção total da circulação entre as estações de Baixa-Chiado e Terreiro Paço. Cerca das 18 horas, não havia ainda previsão para o restabelecimento do serviço naquela rede,

Segundo um passageiro que, cerca das 17.45 horas, aguardava há 40 minutos por um comboio na estação do Parque, as pessoas saíram dos comboios, de forma ordenada e sem incidentes. Tiveram, no entanto, de caminhar pela linha até chegarem ao átrio da estação.