Avião "com problemas elétricos" desviado para Lisboa devido a nevoeiro no Porto

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) acionou "alerta de nível 1" para um avião "com problemas elétricos que pediu aterragem" mas foi desviado para Lisboa devido ao nevoeiro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto explicou à Lusa que o Aeroporto Sá Carneiro acionou pelas 7.59 horas um "alerta nível 1 para uma aeronave com problemas elétricos" e que "pediu aterragem" na pista.

"Vários voos com atrasos" no Porto devido ao nevoeiro

O avião acabou depois por ser desviado para ir aterrar no aeroporto de Lisboa por causa do "nevoeiro registado no Aeroporto Sá Carneiro", acrescentou.

Os meios mobilizados e postos em prontidão foram "30 bombeiros de 11 corporações, com 11 veículos", disse o CDOS do Porto, referindo que os mesmos meios foram "desmobilizados pelas 8.44 horas".

Em declarações à Lusa, um funcionário da ANA - Aeroportos disse que, "até pelo menos às 13 horas, vai haver condicionamentos na aviação no Aeroporto Sá Carneiro devido ao nevoeiro" e que, devido às "alterações climatéricas, um voo da Easyjet, que devia ter aterrado pelas 8.30 horas no Sá Carneiro, foi desviado para o aeroporto em Santiago de Compostela", no Norte de Espanha.

O "nevoeiro está a afetar os voos desde as 6 horas de hoje", avisou a mesma fonte, acrescentando que há "vários voos com atrasos".

A Lusa contactou a companhia área TAP Air Portugal para tentar saber se algum voo da companhia aérea portuguesa havia sido desviado, mas não foi possível obter informações até às 12 horas.