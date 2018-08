Baleia-piloto que deu à costa em Lisboa pode ser "levada para lixeira"

23 Maio 2018 às 12:07 Facebook

Uma baleia de pequeno porte deu à costa, esta quarta-feira de manhã, junto ao Cais do Sodré, em Lisboa. O animal foi encontrado sem vida.

Uma baleia com cerca de um metro e meio a dois metros deu à costa às 9.30 desta manhã junto à margem Norte do rio Tejo, Lisboa. O capitão do Porto de Lisboa, Coelho Gil, disse ao JN que o animal é uma baleia-piloto.

Relatos iniciais indicavam que a baleia encalhou no cais ainda viva e que morreu após chegar a terra. A Capitania do Porto de Lisboa não confirmou esta informação.

O animal está a ser transportado para as instalações do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM), na Figueira da Foz, onde será realizada a necrópsia​​​​​​ da baleia.

Quanto questionado sobre a possibilidade da baleia poder ir para uma lixeira, o CRAM disse que "os restos serão removidos conforme a lei".