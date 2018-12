Bicicletas e trotinetas em Lisboa: deve ou não usar-se capacete?

Leonor Paiva Watson Hoje às 13:49 Facebook

Em causa diferendo entre a Câmara Municipal de Lisboa e a PSP sobre a obrigatoriedade de proteger a cabeça.

A reunião entre o vereador do pelouro da Mobilidade da Câmara de Lisboa, Miguel Gaspar, e o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, sobre a obrigatoriedade de uso de capacetes nas bicicletas elétricas Giras e nas trotinetas foi inconclusiva. Segundo nota do Ministério da Administração Interna, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) emitirá até ao fim da semana um parecer sobre o assunto.

"No que diz respeito à mais adequada utilização de novas formas de mobilidade, designadamente as bicicletas e trotinetas partilhadas, foi solicitado à ANSR, até ao final da semana, no âmbito das suas competências, que seja emanada orientação técnica a ser transmitida a todas as entidades envolvidas", pode ler-se na missiva enviada à Imprensa.

Interpretações distintas

Em causa está o diferendo aberto na semana passada entre a Câmara Municipal e a PSP por causa de uma ação de sensibilização e fiscalização em que a Polícia passou a mensagem de que o uso do capacete nestes veículos é obrigatório. A Câmara discorda e alega que a lei não obriga o capacete e que iria tomar diligências no sentido de interromper qualquer auto que tenha sido levantado.

A EMEL concordou e usando o mesmo argumento: estas bicicletas são "eletricamente assistidas com uma potência nominal contínua máxima de 0,25 kW em que a alimentação é reduzida progressivamente e finalmente interrompida quando se atinge uma velocidade de 25 km/h ou quando o utilizador pare de pedalar. Por esta questão, não é necessário utilizar capacete".

No fundo, é uma interpretação do artigo 112 do Código da Estrada, mas o que este diz é que "velocípede com motor é o velocípede equipado com motor auxiliar com potência máxima contínua de 0,25 kW, cuja alimentação é reduzida progressivamente com o aumento da velocidade e interrompida se atingir a velocidade de 25 km/h, ou antes, se o condutor deixar de pedalar". E no artigo 82 diz-se, claramente, que os velocípedes a motor obrigam os condutores ao uso de capacete. É, aliás, neste artigo que a PSP escudou a sua ação.

A reunião de ontem contou com a participação da ANRS, da PSP, da Polícia Municipal e EMEL. Todos foram ouvidos, mas têm de esperar até ao final da semana para saber como podem atuar.

A saber

Empresa oferece capacetes

A Lime, a empresa norte-americana que introduziu as trotinetas elétricas em Portugal, já ofereceu mil capacetes em Lisboa, para os seus clientes evitarem as multas. Numa ação de sensibilização que teve lugar na semana passada, a empresa pediu-lhes para circularem nas ciclovias, estacionarem com cuidado e usarem capacete.

O que diz o artigo 82

Segundo o artigo 82 do Código da estrada, "os condutores e passageiros de velocípedes com motor e os condutores de trotinetas com motor e de dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores, ou de outros meios de circulação análogos, devem proteger a cabeça usando capacete".