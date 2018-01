Cadáver em decomposição encontrado num prédio em obras de Lisboa

Paulo Lourenço Hoje às 19:27, atualizado às 20:19 Facebook

O cadáver de um homem, em avançado estado de decomposição, foi encontrado na tarde desta terça-feira na cave de um prédio em obras na Rua Luciano Cordeiro, em Lisboa. A Polícia Judiciária esteve no local mas não há indícios de crime.

Fonte policial adiantou ao JN que o corpo foi encontrado na cave do prédio da Rua Luciano Cordeiro que faz esquina com a Rua Conde Redondo por trabalhadores da obras. O estado do corpo indica que o mesmo deveria estar ali há mais de uma semana, uma vez que evidenciava já sinais de decomposição.

Segundo a mesma fonte, não há sinais de de crime, tudo indicando que se trata de um sem abrigo que terá procurado o interior do edifício para se abrigar e acabado por morrer, provavelmente devido a doença súbita.

Após a descoberta, os trabalhadores da obra deram o alerta e a PSP foi chamada ao local. Posteriormente, foi acionada a Polícia Judiciária.

Por volta das 19 horas, aguardava-se a chegada do delegado de saúde para confirmar o óbito e proceder ao transporte do corpo para as instalações do Instituto de Medicina Legal.