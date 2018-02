Câmara de Lisboa reassume manutenção do arvoredo

Carla Soares Hoje às 17:58 Facebook

Fernando Medina anunciou esta terça-feira que a Câmara de Lisboa decidiu "avocar as competências de manutenção do arvoredo e poda das árvores" que são atualmente da Junta mas que esta "não quer" exercer, a propósito do acidente com um autocarro que embateu numa árvore na Avenida da Liberdade.

"Se a Junta não quer assumir, vamos assumir de novo essas competências", disse o presidente da Câmara de Lisboa, que falava à margem de uma conferência de imprensa em Gaia.

Fernando Medina lamentou o acidente desta terça-feira com um autocarro turístico de dois andares, que embateu numa árvore da Avenida da Liberdade, e destacou a abertura de um inquérito interno pela Carris. "O arvoredo é da responsabilidade da Junta e não da Câmara", frisou. "Uma consequência da descentralização é que quem quer ter competências tem que as exercer", acrescentou, em jeito de crítica.

Também segundo o vereador do Ambiente da Câmara de Lisboa, José Sá Fernandes, a manutenção das árvores da Avenida da Liberdade é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Santo António, pelo que disse que vai reunir-se com a mesma.

"Vamos articular para evitar que outra coisa do género volte a acontecer", sublinhou, afirmando que à Autarquia não tinha chegado qualquer reclamação sobre o estado das árvores que estão a ficar ligeiramente inclinadas para dentro da Avenida da Liberdade, onde passa o trânsito automóvel.

"Aparentemente, a responsabilidade foi de haver um encosto demasiado à berma. O autocarro embateu numa árvore que estava de boa saúde. O mais importante é que não houve feridos graves", disse José Sá Fernandes, em declarações à Agência Lusa.

Confrontado com estas declarações, o Sindicato Nacional dos Motoristas (SNM) acusou o vereador do Ambiente de falar "de forma intempestiva".

Para o SNM, o vereador "apenas demonstrou a sua imensa ignorância no que diz respeito à forma de circulação dos autocarros na cidade de Lisboa, o que desde já se lamenta, pois não faz a menor ideia do que é 'circular' em Lisboa".