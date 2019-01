Carris é "corresponsável" por descarrilamento de elétrico, diz sindicato

Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sindicato Nacional dos Motoristas (SNM) acusou esta quarta-feira a Carris de ser "corresponsável" pelo descarrilamento de um elétrico, em Lisboa, ocorrido a 14 de dezembro, com 28 feridos, e espera que o guarda-freio não sirva de "bode expiatório".

Em 28 de dezembro do ano passado, duas semanas após o acidente, a Comissão de Inquérito anunciou que o descarrilamento do elétrico da carreira 25 se deveu a "erro humano", não tendo o guarda-freio respeitado sinalização específica, nem acionado de "forma correta" os sistemas de frenagem (travagem), razões pelas quais a Carris decidiu instaurar um processo disciplinar ao motorista.

"A eventual inexperiência do guarda-freio, aliada ao comportamento negligente ou doloso da Carris, por esta não ter procedido à revisão do manual de formação contínua do guarda-freio, por não ter reforçado a quantidade necessária de inspetores, no sentido de potenciar e reforçar a formação e a inspeção dos locais, e por nada ter feito no sentido de verificar se, efetivamente, existia ou não um desrespeito generalizado da sinalização pelos tripulantes, concorreu de forma definitiva para o acidente por inércia", refere o SNM, em comunicado.

Este sindicato "espera que o guarda-freio não seja agora o bode expiatório" do acidente.

"O Governo mudou, mas a inércia parece ter ficado. O mal que o Governo anterior fez à Carris não pode nem deve servir para desresponsabilizar o atual Governo e a Câmara Municipal de Lisboa, pois nesta matéria ambos têm responsabilidades", indica a nota.

O comunicado acrescenta que, "todos os dias, todos os tripulantes da Carris fazem o seu melhor em prol da população que servem com grande dignidade e profissionalismo", salientando que estes profissionais "não aceitam que alguém com responsabilidades na Carris venha agora afirmar publicamente que os tripulantes da Carris são desrespeitadores das regras mais elementares".

"A Carris é uma empresa segura e são os tripulantes que fazem da Carris uma das empresas mais seguras do mundo. É aquela que tem a menor sinistralidade rodoviária e de menor gravidade. Facto que deveria ser enaltecido por todos, a começar pela própria Carris", sublinha o Sindicato Nacional dos Motoristas.

O SNM diz ainda esperar "serenamente o desenrolar dos acontecimentos", que a Carris "seja célere e, acima de tudo, imparcial com as conclusões que irá retirar".

O descarrilamento do elétrico 576, carreira 25E, que faz a ligação Campo de Ourique - Praça da Figueira, ocorreu no dia 14 de dezembro do ano passado no cruzamento da rua São Domingos à Lapa com a rua Garcia de Orta, cerca das 18 horas, tendo feito 28 feridos ligeiros, incluindo o guarda-freio.