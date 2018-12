Carris vai abrir "inquérito minucioso" a acidente com elétrico em Lisboa

Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresa rodoviária Carris vai abrir um "inquérito minucioso" para apurar quais as razões que levaram ao descarrilamento de um elétrico na zona da Lapa, em Lisboa, e que provocou 28 feridos ligeiros.

"Em relação à Carris o que estamos fazer neste momento, e já foi pedido, é fazer um inquérito minucioso para perceber quais as razões principais que levaram a este acidente", disse o presidente da empresa durante o balanço operacional feito no local do acidente.

Falando aos jornalistas, Tiago Farias afirmou que "a Carris lamenta profundamente o que aconteceu" e destacou que "a preocupação inicial foram as pessoas e todo o seu acompanhamento".

Questionado sobre testemunhos no local, que terão falado numa possível falha de travões do elétrico, o responsável foi taxativo: "isso terá de ser feito em sede do próprio inquérito que iremos fazer com a máxima urgência".

Sobre outros acidentes que tenham ocorrido naquela rua, envolvendo veículos deste tipo, Tiago Faria afirmou que "nos anos" em que está à frente da Carris "nunca aconteceu um acidente desta matéria" naquela zona.

"Mas, como digo, é através de um inquérito minucioso e detalhado que a Carris irá averiguar o que pode ter sido a causa do acidente. A preocupação neste momento são as pessoas", salientou.

Numa nota enviada aos jornalistas, entretanto, a Carris refere que "irá dar o apoio que seja necessário às vítimas do acidente", tendo também louvado a "rápida intervenção e coordenação dos meios de socorro no local".

As autoridades conseguiram já desencarcerar todas as vítimas do descarrilamento do elétrico da carreira 25, em Lisboa, que provocou 28 feridos ligeiros, segundo o balanço dos bombeiros feito no local.

O descarrilamento ocorreu no cruzamento da Rua São Domingos à Lapa com a Rua Garcia de Orta, cerca das 18 horas.

Inicialmente, as autoridades indicaram tratar-se do elétrico 28, mas o veículo pertence à carreira 25 (Campo de Ourique -- Praça da Figueira).