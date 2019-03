Paulo Lourenço Hoje às 12:13, atualizado às 13:13 Facebook

Um camião incendiou-se, esta quinta-feira, no tabuleiro da Ponte Vasco da Gama, em Lisboa. Trânsito esteve cortado nos dois sentidos, mas já se circula, apesar de fortes constrangimentos.

O acidente ocorreu no sentido Sul-Norte, ao final desta manhã de quinta-feira. Um veículo pesado ficou tombado junto ao separador central, tendo derramado a carga nas faixas de rodagem dos dois sentidos da Ponte Vasco da Gama, que liga Lisboa ao Montijo.

O trânsito foi cortado nos dois sentidos, revelou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. Pelas 12.40 horas, o trânsito começou a circular no sentido Lisboa-Montijo (norte-sul) e cerca das 13.10 começou a circular-se na sentido contrário, mas ainda com muitos constrangimentos. A circulação rodoviária deverá estar normalizada cerca das 15 horas, segundo previsão dos bombeiros.

Os Bombeiros Voluntários de Sacavém foram mobilizados para o incêndio, enquanto ocupantes das viaturas que ficaram retidas na via eram vistos a caminhar pelo tabuleiro da ponte. Pouco depois das 12.15 horas os bombeiros conseguiram extinguir as chamas.

Uma vasta coluna de fumo negro era visível de toda a zona ribeirinha de Lisboa, na zona do Parque das Nações.