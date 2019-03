Casa da Diversidade com centro LGBTI nasce em Arroios

Paulo Lourenço Hoje às 19:27 Facebook

A Junta de Freguesia de Arroios e a Câmara Municipal de Lisboa deram, nesta quarta-feira, o primeiro passo para a criação da "Casa da Diversidade - Centro Municipal LGBTI e Centro Municipal para a Interculturalidade, que vai funcionar no Mercado Forno de Tijolo.

"As iniquidades nos acessos aos cuidados de saúde; nas oportunidades de empregabilidade e nos percursos educativos, ainda são patentes junto das comunidades imigrantes", sublinhou Margarida Martins, presidente da Junta de Freguesia de Arroios, na cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração no projeto com a Câmara Municipal de Lisboa, considerando ainda que é "urgente criar condições para uma sociedade informada, participativa, responsável e inclusiva".

O espaço será partilhado pelos dois centros municipais, correspondendo o primeiro a um espaço para as comunidades LGBTI, em que funcionará uma rede de partilha de informação, e respostas de apoio em várias áreas, atendimento para vítimas de discriminação, com base na orientação sexual e/ou identidade de género, um espaço de cultura e encontro de e para as associações.

O segundo espaço corresponderá a um local de encontro e cooperação entre as diversas organizações que intervêm na área da interculturalidade, assim como na resposta social a migrantes e refugiados.

"Que em ambos os Centros seja hasteada com orgulho a bandeira da defesa dos direitos LGBT e de todas as nacionalidades que compõem o que são hoje os cidadãos de Lisboa", destacou Margarida Martins, que recordou que ao longo da sua vida tem "defendido, publicamente os direitos LGBTI e o esbatimento de barreiras ao acolhimento de imigrantes".

A autarca rematou com a convicção de que, até final do seu atual mandato, seja possível instalar as primeiras organizações no novo espaço que irá nascer no Mercado do Forno do Tijolo, que incluirá respostas sociais por parte das associações espaços de "co-work" (trabalho conjunto), gabinetes de atendimento especializados e ainda uma sala para iniciativas e espetáculos abertos ao público.