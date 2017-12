Lisboetas pedem "tolerância zero" perante venda ilegal de azulejos

Ontem às 19:22 Facebook

O movimento cívico Fórum Cidadania Lx instou esta sexta-feira a Câmara Municipal de Lisboa a levar a cabo uma campanha de "tolerância zero" perante o comércio ilegal de azulejos, através da sensibilização de potenciais compradores nacionais e estrangeiros.

Numa nota dirigida ao presidente da Câmara, o socialista Fernando Medina, e distribuída também à comunicação social, o movimento pede ao município que lidere "uma campanha de sensibilização dirigida aos potenciais compradores nacionais e estrangeiros" de azulejos. Desta forma, o movimento pretende que "se consiga combater este flagelo dando-lhe má publicidade", "por via de alertas e informações acerca da proveniência duvidosa de azulejos e de como o seu tráfico tem efeitos nefastos no património da cidade e do país.

Os cidadãos solicitam também a intervenção da Polícia Municipal, do S.O.S. Azulejo, do Turismo de Portugal e da Associação de Turismo de Lisboa, através de parcerias com a autarquia, por forma a "inverter esta situação e estancar de vez o roubo e tráfico de azulejos de exterior e interior".

O Fórum Cidadania Lx dá ainda conta de um "roubo verificado recentemente a vários azulejos de um dos painéis figurativos/publicitários da Leitaria Anunciada", junto à Avenida da Liberdade.

Os cidadãos lembram que se trata de um painel "da autoria da famosa companhia Cerâmica Lusitânia e datando, provavelmente, de 1927, data da abertura" do estabelecimento.

Constitui "um dos já raros painéis de azulejo figurativo/publicitário existentes na cidade de Lisboa e, por isso, mesmo inscrito na Carta Municipal do Património", acrescentam.

"Face ao crescendo assinalável de turistas na nossa cidade, julgamos que é o momento certo para, começando o ano de 2018 da melhor forma, a Câmara Municipal de Lisboa dar «tolerância zero» ao comércio ilegal de azulejos", salienta a nota.