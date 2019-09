Circulação ferroviária condicionada em Lisboa após morte por atropelamento

Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi esta segunda-feira colhido mortalmente por um comboio na estação de Braço de Prata, na freguesia de Marvila, em Lisboa, adiantou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), sem adiantar mais pormenores sobre o incidente.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 17.30 horas, tendo sido mobilizados para o local 20 elementos do RSB de Lisboa, apoiados por cinco viaturas.

"O óbito foi declarado no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)", acrescentou fonte do RSB, indicando apenas que se trata de uma pessoa do sexo masculino.

Por seu turno, fonte da CP - Comboios de Portugal referiu que, devido a este acidente, a circulação ferroviária naquela linha esteve condicionada durante cerca de 40 minutos.

No entanto, a mesma fonte ressalvou que a circulação ficou normalizada a partir das 18.15 horas.