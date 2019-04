Colisão entre elétrico e autocarro em Lisboa faz oito feridos

Sandra Alves e Paulo Lourenço com Lusa Hoje às 14:11, atualizado às 15:56 Facebook

Um elétrico da Carris e um autocarro francês de turismo colidiram, este domingo, em Lisboa. Há oito feridos.

O alerta chegou às autoridades cerca das 13.15 horas.

O acidente entre o elétrico 28 da Carris e um autocarro francês de turismo registou-se no cruzamento entre a Rua da Conceição e a Rua do Ouro, na baixa da capital.

Há a registar oito feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital de São José, em Lisboa, "com pequenos traumatismos", segundo declarações de Carlos Castro, vereador da Proteção Civil de Lisboa.

Sete vítimas seguiam no elétrico e uma estava a bordo do autocarro, acrescentou o vereador, no local.

Entre as vítimas há sete de nacionalidade estrangeira e uma de nacionalidade portuguesa - trata-se do motorista do elétrico 28.

O elétrico da Carris transportava cerca de 20 pessoas e o autocarro, proveniente de Toulouse, sul de França, tinha 38 ocupantes.

O trânsito automóvel está cortado na Rua do Ouro e parcialmente cortado na Rua da Conceição, de acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP. Decorrem as operações de remoção do elétrico e limpeza da via.

A página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil indica que foram mobilizados para as operações 19 elementos e sete viaturas, nomeadamente, os Sapadores Bombeiros, Bombeiros Voluntários Lisbonenses e INEM.