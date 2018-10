Colisão entre quatro viaturas fez dois feridos na Estrada da Luz

Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Uma colisão na Estrada da Luz, em Benfica, envolvendo quatro viaturas ligeiras, esta segunda-feira, fez dois feridos, um com gravidade.

O acidente teve lugar pelas 19.30 horas e provocou duas vítimas do sexo feminino. As duas mulheres, uma em estado grave, foram assistidas no local e "transportadas depois para o Hospital de Santa Maria", segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

A colisão provocou o caos no trânsito, que esteve condicionado mais de uma hora.

Neste momento, "procede-se à limpeza do pavimento", assegurou a mesma fonte.

No local estiveram doze operacionais e três viaturas, o INEM e a PSP.