Condutor em contramão abalroa vários carros em Lisboa

Um carro de matrícula britânica abalroou várias viaturas, esta sexta-feira à tarde, na zona dos Olivais, em Lisboa.

O acidente deu-se na Rua Cidade de Bissau. O condutor, um homem de 29 anos, foi entretanto levado pelas autoridades.

O homem, que não ofereceu resistência, já tinha batido contra um carro, às 13 horas, na Rua Cidade de Bolama. Segundo apurou o JN, a PSP foi chamada ao local, mas não apareceu.

Pelas 16 horas, o homem saiu do local, contornou o Centro Comercial dos Olivais e embateu em oito carros que estavam estacionados e num autocarro da Carris. O incidente não provocou feridos.

De acordo com as autoridades, o condutor não acusou álcool no sangue. Segundo testemunhas, o homem apresentava sinais de perturbações psiquiátricas, o que motivou a chamada do pai ao local, e será agora avaliado mentalmente.