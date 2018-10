Condutor que entrou em contramão impedido de conduzir

Paulo Lourenço Hoje às 16:50 Facebook

Acácio Oliveira, o homem de 42 anos, que esta segunda-feira, entrou com um camião em contramão na Segunda Circular, em Lisboa, saiu em liberdade esta terça-feira, com Termo de Identidade e Residência (TIR), após ser ouvido no Ministério Público. O caso segue para inquérito e o suspeito está impedido de conduzir qualquer veículo.

Acácio Oliveira foi detido segunda-feira de manhã, depois de ter entrado em contramão na Segunda Circular, dando origem a dois acidentes de que resultaram dois feridos graves.

O suspeito foi presente ao Ministério Público esta terça-feira, que decidiu que o caso baixava a inquérito, saindo, por isso, em liberdade, mas com a inibição de conduzir qualquer veículo, enquanto durar o processo.

Acácio Oliveira está acusado do crime de condução perigosa, depois de ter conduzido um veículo, que, por volta das 7.20 horas da manhã de segunda-feira, galgou passeios, derrubou semáforos, antes de passar por cima de uma rotunda em relva e entrado na Segunda Circular em sentido contrário.

Andou cerca de três quilómetros e só foi parado pela ação de um agente da PSP à civil, que viajava no seu automóvel particular. Pelo caminho causou acidentes que envolveram oito viaturas e deixaram duas mulheres feridas com gravidade.