Condutor sem carta entra em contramão e provoca colisão junto à Ponte 25 de Abril

Um homem que conduzia sem carta e com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido seguiu em contramão por uma das entradas para a Ponte 25 de Abril e colidiu com uma viatura ligeira, provocando um ferido grave, na manhã deste domingo.

O acidente, que aconteceu no acesso vindo do viaduto Duarte Pacheco à Ponte 25 de Abril, provocou um ferido grave, que "teve de ser desencarcerado da viatura" e "transportado para uma Unidade Hospitalar", segundo informou o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública através da Divisão de Trânsito de Lisboa, em comunicado.

"O condutor ao aperceber-se, que se tinha equivocado no seu destino, inverteu a marcha e começou a circular em sentido oposto, vindo embater frontalmente numa outra viatura que ali circulava", refere.

O condutor, de 22 anos, "sem habilitação legal para conduzir, sem seguro obrigatório de responsabilidade civil" e que acusou uma Taxa de Álcool no Sangue superior ao legalmente estabelecido, "abandonou a vítima no local em estado grave" e fugiu a pé, tendo sido depois intercetado por uma viatura policial, junto à ETAR da Avenida de Ceuta, em Lisboa.

O homem foi constituído arguido, ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência e libertado "por não ter sido intercetado em flagrante delito", sendo que será, depois, presente na Instância Local Criminal de Lisboa - Secção de Pequena Criminalidade.

Este acesso à Ponte 25 de Abril esteve cortado na totalidade desde as 6.20 horas até cerca das 8 horas para operações de socorro e limpeza de via.