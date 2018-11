Derrame de areia condiciona saída da ponte 25 de Abril

Hoje às 16:27 Facebook

Duas vias da ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa - Almada, antes da entrada para o tabuleiro, foram suprimidas devido ao derrame de areia por parte de um camião. A circulação foi retomada pelas 16.15 horas, mantendo-se o acesso à ponte condicionado.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, as duas vias da ponte 25 de Abril que se encontravam suprimidas devido ao derrame de areia por parte de um camião, pelas 12.30 horas, foram reabertas.

Segundo disse anteriormente à Lusa fonte da Divisão de Trânsito da PSP, a saída de Lisboa para a margem sul está "muito condicionada", não se prevendo alteração dado ser uma "sexta-feira e já se estar perto da hora de ponta".