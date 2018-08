Derrocada em prédio de Lisboa faz um morto

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, esta terça-feira à tarde, na sequência da derrocada parcial de um prédio em Lisboa.

O acidente deu-se num edifício em obras na Rua do Merca Tudo, transversal da Avenida D. Carlos I, e as duas vítimas são trabalhadores. Pedro Patrício, comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa,​​​​​​ adiantou que "uma parede desabou", mas a integridade estrutural do edifício estará aparentemente assegurada.

O ferido, um homem de 61 anos, foi transportado para o Hospital de S. José. A vítima mortal terá cerca de 50 e, tendo em conta o tipo de desabamento, a operação de resgate do corpo afigura-se difícil, apurou o JN junto das autoridades.

No local, encontram-se os Sapadores de Lisboa e INEM.